VENEZIA (ITALPRESS) – E’ calato il sipario su Via Piave Summer Garden. Domenica sera l’ultimo concerto dal vivo ha chiuso la manifestazione che, per due mesi, ha fatto del giardino di via Piave la terrazza estiva dei mestrini, tra spettacoli, musica, arte e street food, oltre che essere studio a cielo aperto delle trasmissioni radiofoniche di Radio Base, in onda quotidianamente con i suoi programmi direttamente dal parco. Una “terrazza” aperta per 66 giorni, dal 14 giugno fino a domenica 18 agosto, dalle 11 del mattino alle 11 di sera e che ha registrato oltre 35mila presenze complessive. I giardini hanno accolto una media di 500 persone al giorno, sedute ai tavoli, in pista, o sotto al palco, con una affluenza più corposa soprattutto dal venerdì alla domenica. 88 gli artisti che si sono esibiti, due gli ospiti internazionali. “Ogni anno si cerca di migliorare la proposta estiva ai Giardini di via Piave. Questa edizione, denominata Summer Garden, ha fatto centro. A dircelo sono i numeri – così l’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar, all’indomani dello smontaggio di palco e allestimenti – La formula con tutte le novità introdotte è piaciuta a residenti, cittadini e pure anche ai visitatori. Un risultato frutto della grande collaborazione fatta con i commercianti e gli esercenti della zona, che ringrazio”. Anche la stessa Confcommercio si è unita all’assessore nella valutazione della manifestazione: “Il nostro bilancio finale è più che positivo – ha dichiarato il presidente di Confcommercio Mestre Massimo Gorghetto – Via Piave Summer Garden è stata ricca di iniziative ed è piaciuta, la formula ha funzionato. La gente del quartiere, i mestrini più in generale, ma anche chi veniva da fuori ha partecipato volentieri, trovando la possibilità di mangiare, divertirsi, stare bene in compagnia. Questo è il messaggio più importante che ne esce: i giardini, spesso simbolo di malvivenza e degrado, con la giusta proposta tornano a essere luogo di tutti e per tutti, da frequentare. Ringraziamo il Comune e tutti i partner che ci hanno affiancato nell’organizzazione di questa estate. L’esperienza merita senz’altro di essere replicata: per parte nostra, come sempre, siamo a disposizione di Mestre”.

Gli ingredienti della festa c’erano tutti. Anche quelli della cucina più sfiziosa. Sei in tutto i punti ristorazione: 2 food truck e 4 casette di legno che sfornavano dolci, riempivano sacchetti di pop corn, filavano lo zucchero; offrivano cocktail e aperitivi; imbandivano una cena “street”, davanti al maxischermo che ha trasmesso le partite del campionato europeo di calcio prima e le sfide dei 5 cerchi olimpici poi. 66 concerti in 66 giorni: un fil rouge del Via Piave Summer Garden è stato senza dubbio la musica, intonata a partire dalle 17, per arrivare all’ora dell’aperitivo e al dopo cena, che ha fatto scatenare la gente anche in balli improvvisati sotto il palco. I giardini come un locale estivo a cielo aperto, ma anche come una galleria d’arte contemporanea, arricchita dell’estro creativo dello street artist Mister Clay. Sua l’idea di portare l’arcobaleno lì dove non te l’apetti: su cestini, colonnine elettriche e pali della luce. Una postazione medica, invece, ha vigilato sulla salute dei cittadini: gettonatissimo il punto di misurazione della pressione da parte, soprattutto, dei più anziani. Un Summer Garden del divertimento ma sempre nel segno della sicurezza, altra caratteristica e obiettivo mai dimenticato dall’amministrazione comunale: due addetti hanno vigilato giorno e notte sul giardino e i suoi avventori: “Come amministrazione siamo consapevoli che in quest’area, dal punto di vista della sicurezza, c’è ancora da fare, ma il successo dell’edizione, anche da questo punto di vista, ci fa capire che la strada intrapresa è corretta” ha sottolineato l’assessore Mar. “Summer Garden è stato palcoscenico anche per lanciare l’iniziativa “Via Piave in Festa”, un’organizzazione complessa, frutto della collaborazione tra Comune e Vela Spa e in sinergia con l’associazione Goia, con la regia del collega assessore Sebastiano Costalonga – ha concluso Mar – Un’attività che tornerà sabato 31 agosto e sabato 28 settembre, per nuove occasioni di socialità e per rivitalizzare un’area centrale di Mestre”.

– Foto ufficio stampa Comune Venezia –