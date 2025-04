Via libera della Giunta al Rendiconto generale della Regione per il 2024

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Ora sarà possibile programmare l’avanzo di amministrazione disponibile, pari a 755 milioni di euro, con la variazione di assestamento del bilancio prima della pausa estiva. Un passo essenziale per riportare nei tempi corretti il ciclo di programmazione finanziaria della Regione”. Lo dichiara l‘assessore del Bilancio, Giuseppe Meloni, riguardo alla delibera della Giunta che da il via libera al Rendiconto generale della Regione per l’anno 2024.

Il documento contabile è stato approvato nei tempi previsti, permettendo alla Corte dei Conti di avviare il giudizio di parificazione già a inizio estate. Per quanto riguarda le altre delibere approvate nella seduta dell’esecutivo di questa mattina, su proposta della presidente Alessandra Todde c’è stato l’ok alle nomine di Tiziana Telmon e Giancarlo Dessì come rappresentanti della Regione nel Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano.

Sul fronte della gestione del personale, su proposta dell’assessora degli Affari generali Mariaelena Motzo, d’intesa con l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni, l’esecutivo ha stabilito che il Collegio dei revisori dei conti dell’Amministrazione dovrà estendere la propria attività di controllo anche ai fondi destinati ai dipendenti pubblici. Si tratta, nello specifico, dei fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione del personale amministrativo e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, oltre a quelli per le progressioni professionali e per la retribuzione di risultato del personale dirigente.

In ambito agricolo, la Giunta ha concesso il nulla osta all’immediata esecutività della determinazione con cui il direttore generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2025 e quello pluriennale 2025-2027. La delibera è stata adottata su proposta dell’assessore dell’Agricoltura Gian Franco Satta e dell’assessore del Bilancio Giuseppe Meloni, con il parere favorevole dell’assessorato degli Affari generali.

In ambito trasporti, infine, su proposta dell’assessora Barbara Manca, l’Esecutivo ha approvato il bilancio d’esercizio 2024 della società regionale in house ARST S.p.A. ed è stato rinnovato anche il Collegio sindacale della società per il triennio 2025-2027. Andrea Drago è stato nominato presidente, affiancato da Federico Meloni e Alessia Guerzoni come componenti effettivi, mentre Teresa Gottardi e Stefano Chia sono stati designati come supplenti.

