BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Via libera del Consiglio Ue Affari interni al pieno ingresso, a partire dall’1 gennaio 2025, di Bulgaria e Romania nell’area Schengen, l’area di libero scambio tra Paesi membri dell’Union europea. “L’Europa senza frontiere si allarga. Bulgaria e Romania entrano nell’area Schengen”, commenta su X il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni. “E’ fatto. E’ deciso. E’ meritato. Romania e Bulgaria aderiranno pienamente a Schengen il 1° gennaio 2025 – scrive su X Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo -.

Congratulazioni alle persone di entrambi i paesi che hanno lavorato duramente e a lungo per raggiungere questo obiettivo. Uno Schengen più forte significa un’Europa più sicura e più unita”. Per la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, Bulgaria e Romania sono ora pienamente nell’area “a cui appartengono”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).