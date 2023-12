ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri su proposta del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha deliberato l’avvio della procedura per il conferimento all’avvocato Gabriele Fava dell’incarico di presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – Inps, e l’avvio della procedura per il conferimento al professor Fabrizio D’Ascenzo dell’incarico di presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione nazionale contro gli infortuni sul lavoro – Inail. Lo rende noto Palazzo Chigi.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).