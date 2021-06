Via libera definitivo al Green Pass Ue, si parte l’1 luglio

Via libera definitivo del Parlamento europeo al Green Pass, che entrerà in vigore il prossimo primo luglio. Il certificato sarà rilasciato gratuitamente dalle autorità nazionali, sarà disponibile in formato digitale o cartaceo con un codice QR. sat/gtr