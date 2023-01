La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell’Ucraina. I voti a favore sono stati 215, 46 quelli contrari. Il testo è quindi legge. (ITALPRESS).

