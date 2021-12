La Giunta comunale, riunita nei giorni scorsi, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della copertura in legno del centro sportivo di Mazzorbo, un fabbricato costruito alla fine degli anni ’90 e composto da un unico corpo di fabbrica adibito a palazzetto dello sport con tribuna coperta, spogliatoi e tribuna scoperta. “L’intervento, dal valore complessivo di 200mila euro, ha come obiettivo la manutenzione straordinaria delle due falde a volta della copertura del tetto in legno – commenta Zaccariotto – Nello specifico si procederà con il rifacimento della coibentazione e della impermeabilizzazione del tetto a volta, la sistemazione delle parti ammalorate del tetto in legno e il risanamento degli spogliatoi dalle infiltrazioni di acqua piovana. Un ulteriore provvedimento che questa Giunta ha adottato e che dimostra la nostra attenzione alle manutenzioni del patrimonio immobiliare del Comune e in particolare degli impianti sportivi che sono luoghi di attività fisica, di socializzazione, di crescita”.

