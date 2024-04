CAGLIARI (ITALPRESS) – La diciassettesima legislatura della Regione Autonoma della Sardegna ha preso il via. In Consiglio regionale è cominciata poco prima delle 11 la prima seduta della nuova Assemblea, presieduta per l’occasione dal consigliere più anziano Lorenzo Cozzolino (Psi). Il primo atto della nuova legislatura è stato il giuramento dei consiglieri. Prima che iniziassero i lavori, lungo applauso dai banchi del centrosinistra per la neo governatrice Alessandra Todde. La stessa presidente, al termine del giuramento ha elencato i componenti della nuova Giunta: Maria Elena Motzo, assessora degli affari generali, personale e riforma della Regione; Giuseppe Meloni, assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; Francesco Spanedda, assessore degli enti locali, finanze e urbanistica; Rosanna Laconi, assessora della difesa dell’ambiente; Gianfranco Satta, assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale; Franco Cuccureddu, assessore del turismo, artigianato e commercio; Antonio Piu, assessore dei lavori pubblici; Emanuele Cani, assessore dell’industria; Desirè Alma Manca, assessora del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; Ilaria Portas, assessora della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport; Armando Bartolazzi, assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale; Barbara Manca, assessora dei trasporti.

foto: xd4/Italpress

(ITALPRESS).