Al via la 61esima edizione del Gran Premio Giovanissimi, a Riccione al via 3141 atleti

RICCIONE (ITALPRESS) – Una gara, una festa, una magia, per 3141 atleti. Tanti sono gli Under 14 iscritti alla 61^ edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, che da domani, mercoledì 30 aprile, e fino al 7 maggio 2025 tornerà a regalare le grandi emozioni che solo il GPG porta con sé.

Appuntamento, come sempre accade dal 2012, al Play Hall di Riccione, location consolidata e amatissima di una manifestazione che rappresenta il momento più atteso per tutta la scherma italiana. Ventiquattro le competizioni in programma, per assegnare altrettanti titoli, in otto giornate tutte dedicate alle categorie Under 14: la prima metà della kermesse, dal 30 aprile al 3 maggio, sarà riservata alle armi convenzionali, il fioretto e la sciabola, con un fitto programma scandito da quattro gare quotidiane; poi gli ultimi quattro giorni (con due prove alla volta) che vedranno protagonista la spada.

Il Gran Premio Giovanissimi, che dal 2005 è intitolato al suo padre fondatore Renzo Nostini, artefice della visione che nel lontano 1963 aprì le porte dell’agonismo agli schermidori più piccoli, per il 16° anno avrà come title sponsor il progetto di responsabilità sociale “Kinder Joy of Moving” (in principio denominato “Kinder+Sport”), nel segno della condivisione valoriale che unisce la Federazione Italiana Scherma e l’azienda Ferrero.

Prima d’ogni finale, inoltre, come da tradizione, saranno premiati i vincitori del Trofeo Kinder Joy of Moving, circuito nazionale a punti che ha visto gli Under 14 di tutte le armi e categorie confrontarsi nette tappe itineranti svoltesi nel corso della stagione, da novembre ad aprile.

Importanti i numeri di “Riccione 2025”: 413 fiorettiste, 518 fiorettisti, 236 sciabolatrici, 340 sciabolatori, 707 spadiste e 931 spadisti, per un totale, appunto, di 3141 atleti partecipanti con al seguito i propri (tantissimi) tecnici e dirigenti di società, e soprattutto con i loro genitori primi tifosi; e poi 75 arbitri, quattro computeristi, otto tra direttori di torneo e componenti di Commissione GSA. Per tutti, dai dirigenti federali al personale FIS, passando per medici, fisioterapisti, armieri e volontari di supporto, un grande impegno per questa 61^ edizione, la prima da Presidente della Federazione Italiana Scherma per Luigi Mazzone e per il nuovo Consiglio eletto a gennaio 2025, che proprio nella città romagnola si riunirà domenica prossima. Il Direttivo sarà uno degli appuntamenti che arricchiranno ulteriormente la lunga settimana di gare a Riccione.

Nel pomeriggio di sabato 3 maggio, infatti, al termine degli assalti di giornata, il Play Hall ospiterà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti per il progetto “Incentivazione allo Studio” relativamente agli anni 2023 e 2024: saranno insigniti 145 atleti selezionati, risultati meritevoli tanto sotto il profilo sportivo quanto del percorso scolastico o universitario, a coronamento del programma realizzato dalla Federazione Italiana Scherma grazie al fondamentale supporto dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

Il giorno seguente, poi, spazio alla Festa della Scherma Paralimpica Under 14, in una domenica nel segno dell’inclusione e dello spettacolo con in pedana giovanissimi tiratori – in età da GPG, ovviamente – in carrozzina e non vedenti. E ancora, lunedì 5 maggio, dalla Romagna all’Emilia, con testimonial d’eccezione due olimpionici, la “regina del fioretto” Valentina Vezzali e il vicepresidente vicario della Fis Daniele Garozzo, il Tricolore della scherma da Riccione raggiungerà Piacenza, dove in un importante momento istituzionale, con il presidente federale Luigi Mazzone, si celebrerà il count down dei “-30 giorni” ai Campionati Italiani Assoluti che scatteranno appunto il 5 giugno.

Un ideale anello di congiunzione tra il Gran Premio Giovanissimi, dove comincia il percorso di ogni appassionato di questo sport, alle pedane dei “big” che rappresentano la scherma azzurra sui massimi palcoscenici internazionali. Non mancherà, per 14° anno, il Premio Silvia Pierucci, il momento più atteso dal gruppo arbitrale italiano con la consegna del riconoscimento che insignisce un giovane arbitro che nell’ultima stagione, e più in generale nella sua carriera, sia stato apprezzato per bravura e “cuore”. Sabato, alle ore 12, si scoprirà il nome del nuovo vincitore, nel ricordo del sorriso della compianta arbitra livornese.

