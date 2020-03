“Penso sia vero dire che la nostra macchina sia un passo in avanti rispetto allo scorso anno e Melbourne sarà la prima occasione di verificare quali sono i rapporti in pista, qual è il nostro livello e qual è quello degli avversari”. Queste le parole di Sebastian Vettel, sulla nuova Ferrari SF1000 in vista del debutto mondiale al Gran Premio d’Australia. “Ci sono stati degli aspetti positivi nelle prove invernali – ha commentato il pilota della Ferrari in conferenza stampa -. Tutti i team hanno alzato il livello e i test sono sempre difficili da decifrare”. Poi sulla pista di Melbourne: “È divertente e qui c’è sempre una grande atmosfera. Penso che tutti amino questo circuito, è bello che l’abbiano mantenuto inalterato. È un circuito ‘quasi’ cittadino e mi piace”. Infine una battuta tirando in ballo l’australiano Daniel Ricciardo mai vittorioso a Melbourne: “Perché ho un buon feeling con questa pista? Perché non sono australiano, forse è questo il mio vantaggio” detto con un sorriso Vettel che, dopo un lungo inverno di riflessioni, ha scelto in nome della nuova SF1000: “Lucilla”. In occasione della conferenza piloti del Gran Premio d’Australia il pilota della Rossa ha rivelato il nuovo nome per la sua Ferrari: “Non l’ho scelto insieme ai meccanici questa volta, semplicemente mi piaceva questo nome”. Approdato a Maranello nel 2015, Seb ha da sempre soprannominato tutte le sue monoposto. La prima Rossa si chiamò Eva, poi Margherita, Gina, Loria, Lina e ora la “neonata” Lucilla.

L’atmosfera non è vivace come al solito: “C’è meno gente – ha constatato Vettel riferendosi al coronavirus – e le persone stanno reagendo in modo diverso alla minaccia che questa malattia costituisce per ciascuno di noi. C’è qualche stretta di mano in meno, qualche gel disinfettante in più, ma siamo qui. Con tante competizioni sportive cancellate in tutto il mondo in molti si chiedono se sia giusto andare avanti e scendere in pista. Io credo che ci dobbiamo affidare alla guida della FIA, di Formula 1 e delle autorità australiane. Se da parte di questi enti c’è il via libera a procedere con l’evento è giusto farlo”.

Per precauzione, a tutela di pilota e team, Charles LeClerc ha incontrato i media all’aperto, fuori dall’hospitality, nel paddock, dove ancora una volta il tema del coronavirus ha tenuto banco: “L’atmosfera è particolare perché nella mente di molte persone c’è il pensiero che va ai propri cari che sono a casa e tentano di difendersi dalla malattia. In Europa e in Italia la situazione è preoccupante. Dal momento che qui in Australia gli enti preposti hanno confermato la fattibilità del Gran Premio, speriamo di far divertire un po’ i nostri tifosi. Molti italiani sono a casa in questi giorni – ha aggiunto il monegasco – e dunque c’è da attendersi che in tanti guarderanno la gara, perché in Italia la Ferrari è qualcosa di molto importante. Speriamo di poter portare se non gioia, almeno un po’ di sollievo”. Leclerc ha voglia di scendere in pista: “Sono curioso di vedere dove saremo rispetto alle altre squadre. Un obiettivo? Voglio puntare al podio perché sarebbe bello iniziare con il piede giusto la stagione – ha detto il pilota della Ferrari -. Detto questo, il tracciato di Albert Park è talmente particolare che spesso non è veramente rappresentativo. Per quanto riguarda il livello della nostra vettura, devo dire che sono cambiate un po’ di cose quest’anno: c’è più downforce ed è normale pagare questo in termini di velocità di punta. Il target che mi sono posto in questa stagione è quello di essere più costante nella performance in gara. Lavoro su questo aspetto già dalla seconda metà dell’anno scorso e mi aspetto di crescere rispetto al 2019. Il fatto di essere rimasto nello stesso team, e quindi di conoscere già tutte le procedure e le persone con le quali lavorerò, certamente può aiutare”.

