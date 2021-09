Verstappen sfreccia a Palermo “Monza is calling”

Verstappen sfreccia a Palermo “Monza is calling”

Da Palermo a Monza. Nella settimana del Gran Premio d'Italia, Red Bull Racing Honda ha lanciato un video con protagonista la monoposto F1 RB7, guidata da Max Verstappen, che attraversa le strade del capoluogo siciliano, toccando i luoghi più rappresentativi e iconici della città. Nella clip, intitolata "Ciao Palermo, Monza is calling", Verstappen, che si trova nel caratteristico mercato di Ballarò, deve affrettarsi per raggiungere il team che lo attende a Mondello per partire alla volta di Monza. Video integrale: https://www.youtube.com/watch?v=T8Yxjf5hv-E ari/gtr