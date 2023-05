MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Max Verstappen è stato il più veloce nella prima giornata di prove libere di oggi a Montecarloi. Durante la seconda sessione, il pilota Red Bull ha ottenuto il miglior tempo in 1’12″462s su un set nuovo di P Zero Red soft. Charles Leclerc, poleman dello scorso anno, è stato di 6 centesimi più lento, fermando il cronometro a 1’12″527, superando il suo compagno di squadra Carlos Sainz (1’12″569). Lo spagnolo, a lungo in testa in FP2, ha chiuso anzitempo la sua giornata, finendo contro le barriere di protezione alle Piscine quando mancava una ventina di minuti al termine della sessione causando l’esposizione di una bandiera rossa. Oltre ad essere stato il più veloce sulle Soft, Verstappen ha ottenuto anche il miglior tempo di giornata sulle Medium (1’13″312) mentre Sainz lo ha fatto sulle Hard (1’13″808). I pneumatici utilizzati oggi hanno dimostrato di ritrovare aderenza dopo un giro lanciato se il pilota riesce a raffreddarli adeguatamente. Durante le qualifiche sarà così possibile rimanere più a lungo in pista, cercando di sfruttare al meglio l’evoluzione del traffico.

Con l’inizio fissato per le 17, l’asfalto è risultato significativamente più fresco nelle FP2, anche perchè la parte in ombra del tracciato è aumentata col calare del sole. Le squadre hanno provato durante le prime prove libere le P Zero White hard e P Zero Yellow medium. Il tempo migliore su quest’ultima mescola è stato di Carlos Sainz (Ferrari) in 1’13″372, tre decimi più veloce di Fernando Alonso (Aston Martin). Lewis Hamilton (Mercedes) ha concluso la sessione al terzo posto in 1’14″035.

“E’ sempre un grande spettacolo vedere le monoposto di Formula 1 sfrecciare su un tracciato affascinante e unico come quello di Monaco e oggi ne abbiamo avuto l’ennesima conferma – commenta Simone Berra, ingegnere capo del dipartimento di Formula 1 Pirelli – Dal punto di vista del comportamento delle gomme, non abbiamo avuto particolari sorprese. Tutte e tre le mescole sono state utilizzate su una pista che è andata velocizzandosi in maniera significativa dall’inizio alla fine delle due sessioni odierne. Le differenze in termini di prestazione fra Hard, Medium e Soft sono abbastanza in linea con le simulazioni e, nella loro valutazione, si deve tener conto della lunghezza limitata del tracciato e, appunto, della sua evoluzione. Solitamente i distacchi qui sono ridotti ma quest’anno sembrano esserlo ancor di più visto che non si era mai visto nell’era ibrida un distacco di soli sette decimi in FP2 fra il primo e il decimo classificato”. Per Berra “sarà quindi ancora più importante trovare il momento giusto in pista per poter spingere al massimo e, a questo scopo, val la pena sottolineare come anche oggi si sia visto che anche la mescola più morbida consente di percorrere più di un giro veloce se adeguatamente gestita in termini di recupero del grip. E’ una caratteristica del pneumatico che abbiamo introdotto lo scorso anno e che si era già evidenziata recentemente in altri circuiti, come ad esempio Baku”.

Pirelli ha debuttato oggi come fornitore ufficiale del DTM, nella prima tappa del campionato tedesco alla Motorsport Arena di Oschersleben. Le 28 vetture iscritte alla serie, di sei case automobilistiche differenti, monteranno i P Zero DHF per la pista asciutta e i Cinturato WHA in caso di tracciato bagnato. I pneumatici sono progettati specificatamente per vetture GT e si sono dimostrati molto versatili in tutti i campionati Gran Turismo riforniti da Pirelli. Il calendario del DTM include altri sette appuntamenti, con il finale di stagione a Hockenheim dal 20 al 22 ottobre.

