AUSTIN (USA) (ITALPRESS) – E’ Max Verstappen a conquistare la pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti, valido per il Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Austin, il pilota olandese della Red Bull si aggiudica il solito duello con il britannico Lewis Hamilton grazie al giro in 1’32″910 e due decimi di vantaggio sul campione del mondo in carica della Mercedes. Terza piazza per l’altra Red Bull del messicano Sergio Perez, poi il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas, che però sconterà cinque posizioni di penalità. Sale dunque in seconda fila il monegasco Charles Leclerc, seguito dall’altra Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (5°). Scatteranno dal fondo della classifica, invece, il tedesco Sebastian Vettel (Aston Martin), lo spagnolo Fernando Alonso (Alpine) e il britannico George Russell (Williams) per il cambio della power unit.

(ITALPRESS).