SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Terza pole position consecutiva, la seconda di fila al Red Bull Ring che fa esplodere il boato della marea arancione. Max Verstappen continua a dominare nel back to back a Spielberg, senza schiodarsi dalla prima posizione nel sabato sin dalla terza sessione di libere. E dire che il leader del Mondiale non è così soddisfatto: “Il mio secondo tentativo è stato piuttosto brutto, sono felice per essere primo ma non per come ci siamo arrivati – le parole del perfezionista Max – Fare due pole qui è comunque molto bello, il team sta mostrando tutta la sua forza”. Già, perché la Red Bull riesce a piazzare anche Sergio Perez davanti a Lewis Hamilton. Quanto basta, di 24 millesimi: “Abbiamo esplorato la vettura in ogni area e ci siamo avvicinati di più a ogni tentativo – dice il messicano – Non è stato semplice, è stato un lavoro molto duro ma abbiamo fatto un bel giro: abbiamo una buona posizione per domani”. Nel mezzo spunta l’arancione della McLaren di Lando Norris. “Forse uno dei miei migliori giri, ho provato delle belle sensazioni – la felicità del britannico, in un’inedita prima fila al fianco di Verstappen – Abbiamo fatto il miglior lavoro possibile”. Sembra aver già alzato bandiera bianca per il primo posto in gara, invece, un Hamilton fresco di rinnovo sino al 2023.

“Penso che Verstappen abbia una gara semplice per domani, hanno tanta velocità. Io dovrò combattere per superare i piloti che mi sono davanti”, ammette il campione iridato in carica, quarto al termine di un Q3 che non ha visto la Ferrari protagonista. Carlos Sainz e Charles Leclerc non superano il taglio con gomma gialla, preferendo sacrificare qualche posizione in griglia invece di tentare l’assalto con la soft. “Era la strategia sin dall’inizio – racconta Leclerc – Ci aspettavamo di essere fuori dal Q3, meno di essere dietro la Williams con la stessa gomma”. Sente aria di punti George Russell che, per 6 millesimi, beffa Sainz all’ultimo respiro del Q2. “Il passo gara c’è, ora vogliamo vedere come finire domani davanti a tutti quelli che partono con la soft. Essere davanti Norris sarà impossibile, Russell è una sorpresa ma il motore Mercedes qui spinge e sui rettilinei va veloce”, spiega lo spagnolo che comunque guadagna una posizione e sarà decimo grazie alla penalizzazione inflitta a Sebastian Vettel. Il pilota Aston Martin, durante il Q2, aveva costretto Alonso ad abortire il proprio giro veloce trovandosi nel mezzo della traiettoria dell’ex campione del mondo all’uscita dall’ultima curva.

Guadagnano una casella anche Lance Stroll (Aston Martin) e George Russell, ottavo e alle spalle delle Alpha Tauri di Tsunoda e Pierre Gasly e alla Mercedes di Valtteri Bottas, quinto. L’appuntamento con la gara è alle 15 di domenica.

(ITALPRESS).