ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto modo di incrociare più volte Kvaratskhelia. L’ho già affrontato quattro volte quest’anno. Due volte nella fase a gironi con il Madrid contro il Napoli e due volte in nazionale”. Così il difensore spagnolo, Dani Carvajal, intervistato da “As”, parlando dell’esterno d’attacco del Napoli e della Georgia, che sfiderà domenica alle 21 negli ottavi di finale degli Europei. “Se nelle precedenti occasioni l’ho fermato? Con la Georgia ha segnato contro di noi a Valladolid, ma nel complesso credo di essere riuscito a contenerlo bene. E’ molto, molto bravo. E’ un osso duro da battere. Con la Georgia non gioca tanto come ala, ma come seconda punta. Bisogna tenerlo d’occhio. Quando affronto avversari di livello mondiale, la vedo come una sfida. Mi piace dovermela vedere con i migliori e mi piace uscirne vincitore”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

