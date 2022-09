MILANO (ITALPRESS) – Tornano a riaccendersi i riflettori sul tema della violenza sulle donne, questa volta all’interno della mostra ‘A Different Point of View’, il progetto fotografico realizzato dal designer sardo con la passione per la fotografia Antonio Sotgiu e che verrà inaugurata domani, sabato, allo Spazio Kriptos di Milano per mano di Giusy Versace, madrina dell’evento. La mostra, che sarà visitabile presso lo spazio di via Panfilo Castaldi fino al 30 settembre, rientra nell’ambito della rassegna annuale di fotografia d’autore ‘Photofestival’ in programma a Milano e in diverse altre città lombarde dal 14 settembre fino alla fine di ottobre. Tutte le opere di Antonio Sotgiu saranno in vendita. ‘A Different Point of View’ ospiterà anche alcuni scatti de ‘I Muri del Silenziò, il progetto ideato 2019 proprio dalla Versace e dalla fotografa Mjriam Bon, come strumento di denuncia verso ogni forma di omertà e nel quale lo stesso Sotgiu è stato uno dei volti. “Antonio Sotgiu, oltre ad essere un amico – racconta Giusy Versace – è un uomo molto sensibile, che ha sempre fatto sentire la sua voce contro la violenza sulle donne, prendendo parte diverse iniziative da me organizzate. Oltre ad aver prestato il suo volto per ‘I Muri del Silenziò, ha anche realizzato una bambola per ‘The Wall of Dolls’ l’installazione ideata da Jo Squillo, e questa volta ha deciso di donare parte del ricavato della vendita delle sue opere ad associazioni che sostengono donne vittime di violenza. Faccio un grande in bocca al lupo ad Antonio per la sua prima mostra”.

