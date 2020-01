Si rafforza il ruolo di Sol&Agrifood quale piattaforma di promozione per i comparti del food, dell’olio extravergine di oliva e della birra artigianale. In occasione della 114^ edizione di Fieragricola, il Salone Internazionale dell’Agroalimentare di Qualità (in calendario ogni anno con Vinitaly) ha presentato due nuove iniziative: una volta a favorire il consumo di olio Evo aderendo alla campagna “Olio su Tavola – I capolavori dell’extravergine” presentata da Ismea e dal Mipaaf con la ministra Teresa Bellanova; l’altra col lancio di Xcellent Beers, nuovo prodotto di Veronafiere dedicato alle produzioni brassicole artigianali nazionali e internazionali, all’interno di Sol&Agrifood (19-22 aprile 2020). La nuova rassegna, illustrata nel corso del convegno tecnico svoltosi oggi a Fieragricola sul tema “L’orzo da birra e la sua filiera”, si propone come un format innovativo, basato su degustazioni, formazione e momenti b2b con incoming di operatori esteri, per permettere la scoperta e il business di un prodotto che riscuote sempre più successo sui mercati di tutto il mondo.

La produzione di birra artigianale è di 550 mila ettolitri, pari a un terzo della filiera italiana con 964 micro birrifici artigianali impegnati a salvaguardare le peculiarità produttive italiane. “Xcellent Beers – spiega Flavio Innocenzi, direttore commerciale di Veronafiere -risponde all’evoluzione di un settore che negli ultimi anni si è indirizzato con forza verso il recupero e la valorizzazione dell’artigianalità e del legame con il territorio di origine puntando decisamente all’eccellenza, offrendo uno strumento dove poter fare cultura del prodotto e nel contempo sviluppare contatti commerciali con i mercati di tutto il mondo”. Sempre a Fieragricola e alla presenza della ministra Teresa Bellanova, è stata presentato con il patrocinio di Sol&Agrifood il lancio della campagna informativa e di comunicazione “Olio su Tavola – i capolavori dell’extravergine”, per la cui realizzazione il ministero si è affidato a Ismea. “Credo – ha affermato la ministra Bellanova – che la sfida più grande che abbiamo davanti sia quella del valore. Abbiamo più di 500 cultivar di olivo, un patrimonio di biodiversità che non ha eguali, ma che se non sfruttiamo diventa un peso. È qui che prima di tutto dobbiamo lavorare. L’alleanza con il consumatore è strategica”.

(ITALPRESS).