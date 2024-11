VENEZIA (ITALPRESS) – E’ un volano di crescita economica, sociale e culturale ma il sovraffollamento delle città è oramai realtà e l’arrivo ‘mordi e fuggi’ droga il mercato immobiliare. Il turismo necessita allora dell’elaborazione di strategie comuni per orientare il futuro del settore verso una maggiore sostenibilità.

L’assessore al Turismo del Comune di Venezia, Simone Venturini, ha partecipato al convegno “Il ruolo delle città nella governance del turismo sostenibile”, che si è svolto nell’auditorium della Camera di Commercio di Firenze. Durante la tavola rotonda intitolata “Partendo dai dati per elaborare strumenti comuni di rilancio, tutela e mitigazione dell’impatto del turismo sulle città d’arte”, l’assessore si è confrontato con i colleghi e i rappresentanti delle principali città turistiche italiane sulle sfide future del settore, esplorando nuovi approcci e opportunità.

“Il tema che stiamo trattando è fondamentale poiché solo attraverso dati certi e verificati è possibile attuare politiche amministrative lungimiranti – ha dichiarato – In questo senso siamo orgogliosi che gli strumenti che abbiamo sviluppato in questi anni, come il contributo di accesso, il nuovo regolamento sui gruppi turistici, la delibera antipaccottiglia, resi possibili anche grazie al grande impegno degli uffici comunali e degli operatori coinvolti, abbiano destato davvero un grande interesse da parte degli addetti ai lavori delle altre città italiane ed europee. Dal tavolo odierno è emersa forte la richiesta condivisa da parte delle città turistiche di innovativi strumenti normativi per permettere agli amministratori del territorio di gestire fenomeni che impattano in modo pesante su residenti e lavoratori nei nostri centri storici. Il turismo in crescita è un fenomeno globale e, per questo, siamo consapevoli che il cammino sarà lungo ma proseguiremo in questa direzione con determinazione”.

La tavola rotonda organizzata dall’Ente camerale, moderata da Carlo Francini, responsabile di Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti con l’UNESCO e che ha riunito i rappresentanti delle città che fanno parte del network GDITS – Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile, ha visto la partecipazione di Martina Rosato, dirigente dell’Autorità di gestione PSC del Ministero del Turismo; Alessandro Tortelli, direttore del Centro Studi Turistici; Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di Commercio di Firenze; Jacopo Vicini, assessore al Turismo di Firenze; Luigi Carbone, presidente della Commissione Cultura e Turismo del Comune di Napoli e Alessandro Onorato, assessore al Turismo di Roma.

