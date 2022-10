NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Due partite e due sconfitte per i Magic, ma Paolo Banchero non demerita neanche nella seconda gara della sua prima stagione in Nba. Dopo lo straordinario esordio contro Detroit, il rookie italiano, inserito nel quintetto iniziale, si regala la prima doppia doppia mettendo a referto 20 punti e 12 rimbalzi (2 gli assist), nonostante percentuali al tiro non esaltanti. A Orlando non bastano neanche i 25 punti di Cole Anthony (dalla panchina), i 14 di Carter Jr e gli 11 di Ross. Sono gli Atlanta Hawks a vincere in casa, con il punteggio di 108-98 e trascinati da Trae Young (25 punti e 13 assist), John Collins (23 punti e 13 rimbalzi) e Dejounte Murray (20 punti, 9 rimbalzi e 9 assist).

Solo panchina, invece, per l’altro italiano impegnato nella notte Nba. Simone Fontecchio, infatti, resta a guardare nel successo dei suoi Jazz che vincono 132-126 all’overtime sul parquet dei Minnesota Timberwolves con i 29 punti di Jordan Clarkson, la doppia doppia da 24 punti e 13 rimbalzi di Lauri Markkanen, e i 21 punti di Kelly Olynik. Ai padroni di casa non bastano i 30 di Edwards, i 27 di Towns e i 23 di Russell, mentre ne fa 9, con 23 rimbalzi, l’ex Gobert.

In tutto 11 le gare della notte. Sconfitta per i campioni in carica di Golden State che perdono in casa contro Denver. I Nuggets si impongono 128-123 con 26 punti, 12 rimbalzi e 10 assist per Jokic, mentre ai Warriors non bastano i 34 punti di Steph Curry. Vittorie per Pelicans (124-112 sugli Hornets con 30 punti e 17 rimbalzi per Valanciunas), Spurs (137-134 contro i Pacers con 23 punti per Vassell), Wizards (102-100 contro Chicago con 26 punti per Kuzma), Nets (109-105 sui Raptors con i 30 punti per Irving e nonostante i 37 punti, 12 rimbalzi e 11 assist di Siakam per i Bulls), Celtics (111-104 su Miami con 28 punti per Brown), Knicks (130-106 sui Pistons con 20 punti per Quickley), Grizzlies (129-122 contro i Rockets con uno straordinario Ja Morant che ne mette a referto 49) e Portland (113-111 contro i Suns con 41 punti per Damian Lillard).

