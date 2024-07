Nicolas Maduro è stato rieletto presidente del Venezuela, per un terzo mandato di sei anni. Secondo quanto annunciato dal consiglio elettorale, si è imposto con il 51,2% dei voti espressi nella tornata elettorale di ieri, avendo la meglio sul candidato della Piattaforma unitaria democratica (Pud) Edmundo González Urrutia, che ha guadagnato più del 44%, che era in testa nei sondaggi. L’opposizione denuncia però brogli elettorali, con una campagna macchiata da intimidazioni. “I venezuelani e il mondo intero sanno cosa è successo”, ha dichiarato il candidato dell’opposizione Edmundo González Urrutia, mentre la leader dell’opposizione Maria Corina Machado ha affermato che il margine della vittoria di González è stato “schiacciante. Lotterò per imporre la verità, deve prevalere la verità e la sovranità popolare. Sappiamo tutti cosa è successo oggi, lo sa il popolo, lo sa la comunità internazionale e lo sanno loro”, ha detto. “Vogliamo dire a tutti i venezuelani che il Venezuela ha un nuovo presidente ed è Edmundo González Urrutia. Abbiamo vinto e tutti lo sanno”, ha sottolineato. Perplessità sono state espresse dai governi di Cile, Costa Rica, Perù, Uruguay, Panama e Guatemala che hanno affermato che non riconosceranno i risultati delle elezioni in Venezuela se prima non si verificherà uno scrutinio certo di tutti i voti. “Tra 24 ore forniremo la prova inconfutabile della vittoria elettorale. È stato un ko”, ha detto Maduro in una manifestazione nella capitale Caracas.

