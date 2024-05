Veneziani “Vogliamo rilanciare il rapporto tra la Sicilia e l’Africa”

PALERMO (ITALPRESS) - “Ci sono stati numerosi incontri di altissimo livello in Sicilia, che però non hanno dato esito: quello che vogliamo è rilanciare l’Africa, perché collegamenti e figure di riferimento sono notevolmente migliori“. Lo dice Ferdinando Veneziani, console per la Costa d’Avorio e coordinatore del gruppo dei consoli africani in Sicilia, a margine di un convegno alla Camera di commercio Palermo-Enna, in cui i vertici di quest’ultima hanno incontrato i consoli di sette Stati africani. xd8/tvi/gtr