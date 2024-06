Palermo, Orlando “Siamo intervenuti in un anno su 2.500 buche”

Palermo, Orlando “Siamo intervenuti in un anno su 2.500 buche”

PALERMO (ITALPRESS) - "Nelle prossime settimane metteremo a disposizione di Palermo un piano di messa in sicurezza per i prossimi anni: fino al 2020 la manutenzione stradale era delegata alla società partecipata che si occupava dei rifiuti, mentre da quel momento è piena competenza del Comune. Su buche ed edilizia pericolante abbiamo effettuato in tutto 2.257 interventi e al contempo abbiamo iniziato un monitoraggio costante delle vie della città”. Lo afferma l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Palermo Totò Orlando. xd8/pc/gsl