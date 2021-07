VENEZIA (ITALPRESS) – “Noi facciamo parte di coloro che pensano che le grandi navi debbano uscire dal canale della Giudecca e dal Bacino di San Marco”. Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, nel suo punto stampa sulla situazione coronavirus, in merito allo stop alle grandi navi a Venezia. Il governatore ha riferito di averne parlato con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. “Oggi c’è una soluzione – ha aggiunto – l’unica richiesta che ho fatto al presidente, che conosce, è un fatto di correttezza istituzionale. Siamo davanti a una società concessionaria (la società Venezia Terminal passeggeri, ndr)” che “ha un diritto” e c’è “un tema di transiti che non avremo più”. Per Zaia, quindi, “c’è un tema di ristoro dei mancati proventi” e uno “di comunicazione internazionale”. “Non può passare l’idea – ha affermato – che in Italia arriva uno, spegne l’interruttore e tutti a casa”. “Il presidente del consiglio – ha evidenziato Zaia – non l’ho trovato avulso da questi ragionamenti, ha condiviso il ragionamento e ci siamo lasciati con l’impegno, che ha preso corpo subito, di mettere i rispettivi tecnici a discutere”. “In questo contesto – ha aggiunto – dovremo anche pensare a una possibile rinegoziazione della concessione”.

(ITALPRESS).