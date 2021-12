VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini ha ricevuto oggi a Ca’ Farsetti la dottoressa Jessica Uccellatori, in rappresentanza della Federazione internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il dottor Gaspare Quattrocchi, in rappresentanza del Comitato nazionale della Croce Rossa e la presidente del Comitato di Venezia della Croce Rossa, Francesca Battan.

Occasione dell’incontro la presentazione del progetto pilota “Anziani e Covid-19, proteggere le persone più vulnerabili nelle residenze sanitarie assistenziali stabilendo misure di protezione e salvaguardia”, finanziato dalla Federazione internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

L’iniziativa, avviata in dieci comitati in tutta Italia, nasce per migliorare la qualità della vita degli ospiti delle Rsa promuovendo attività di apprendimento digitale e laboratori creativi per limitare il senso di solitudine e favorire le relazioni.

(ITALPRESS).