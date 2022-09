VENEZIA (ITALPRESS) – La rassegna “Venezia Suona” giunge al suo ultimo appuntamento e festeggia con un gran finale. Per domenica 4 settembre, dalle 15 alle 23, propone una non-stop di arte e musica per chiudere la prima edizione del festival. Sul palco allestito al parco dell’ex ospedale pediatrico “Umberto I” di Venezia si alterneranno tanti artisti, musicisti, allievi e insegnanti della scuola “Il Suono Improvviso”, tra cui The Spleen, After Brunch, Davide Vanotti, Ricky Ciarfera e Narae Lee DUO, I Y V, Lab Pop Rock, Uncle Muff, Non c’è duo senza Trillo (Giannantonio De Vincenzo Giovanni Mancuso), The Tiubs, Alberto Vianello Quartet. La serata sarà completata dal dj set di Filippo Csillaghy. L’ingresso è gratuito. La manifestazione è promossa da “Il Suono Improvviso” e inserita nel palinsesto de “Le Città in Festa”.

Foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).