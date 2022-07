VENEZIA (ITALPRESS) – Giunge al termine in questi giorni il progetto “Venezia-Lpu 2021”, promosso dall’assessorato alla Coesione sociale e volto a favorire l’inserimento lavorativo, seppur temporaneo, di disoccupati. Si è svolto tra gennaio e luglio 2022 con alcune novità rispetto agli anni passati. A differenza delle precedenti edizioni, i 28 lavoratori Lpu selezionati per il Comune sono stati inseriti solo nel settore del verde pubblico e assunti dalle cooperative sociali “Non Solo Verde”, “Libertà e Primavera”, aderenti al consorzio Zorzetto, e affiancati da un tutor tecnico con esperienza. Le ore individuali di formazione per la ricerca attiva del lavoro si stanno ancora svolgendo ma il percorso si è già tradotto in un posto di lavoro per alcuni dei partecipanti: da metà giugno infatti sono stati assunti sette persone per la gestione del verde pubblico e una persona di Marcon ha visto prorogato il suo contratto con la cooperativa “S.Ar.Ha”. Il progetto “Venezia-LPU 2021” è stato realizzato dal Comune di Venezia come capofila di un partenariato con il Comune di Marcon, Co.Ge.S. don Lorenzo Milani Società cooperativa sociale e il Consorzio sociale unitario Zorzetto, quali partner di rete ed operativi. Sono stati impiegati in tutto 33 cittadini in un percorso di orientamento di 26 ore e un’esperienza di lavoro di pubblica utilità svolta con contratto subordinato a tempo determinato da marzo a inizio giugno (520 ore totali). Il Comune di Marcon, tramite la cooperativa S.Ar.Ha., ha invece preferito impiegare i cinque lavoratori di pubblica utilità selezionati in attività straordinarie di carattere amministrativo di supporto all’ente (archiviazione, riordino documentale e supporto amministrativo). “I partecipanti al progetto che hanno trovato un’occupazione stagionale sono disoccupati da molti anni, lavoratori over 50 o prossimi all’età del pensionamento che hanno dimostrato di sapersi rimettere in gioco anche dopo esperienze di lunga disoccupazione e fragilità” fa sapere l’Assessorato alla Coesione sociale, promotore dell’iniziativa. “Negli ultimi 3 anni sono stati circa 400 i cittadini che hanno partecipato a progetti di lavoro di pubblica utilità promossi dal Comune” commenta l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini.

– Foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).