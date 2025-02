VENEZIA (ITALPRESS) – “Venezia capitale mondiale della pace”. E’ il messaggio lanciato questo pomeriggio al Municipio di Mestre da Antonio Silvio Calò, presidente della Fondazione per la Ricerca sulla Pace, nel corso della cerimonia di consegna del francobollo congiunto, emesso dallo Stato italiano e dal Vaticano, ai consiglieri comunali e agli assessori della Giunta del Comune di Venezia. Presentato lo scorso 14 novembre a Roma, il francobollo è stato emesso per celebrare i 25 anni dalla costituzione della Fondazione. “Questo francobollo è segno di condivisione e di dialogo, un seme di speranza che porterà il messaggio di pace in tutto il mondo” ha evidenziato Calò nel suo intervento al Consiglio comunale, invitando tutti a essere testimoni di pace “che deve essere costruita ogni giorno, un bene supremo e vero patrimonio dell’umanità”. Il francobollo sarà consegnato nelle prossime settimane al patriarca Francesco Moraglia, al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e a numerose altre autorità e istituzioni.

Il messaggio di speranza da Venezia varcherà i confini del Mediterraneo per fare il giro del mondo. Nell’ambito dell’iniziativa è stato inoltre prodotto un quadro in edizione limitata in collaborazione con Poste italiane. L’opera contiene i francobolli emessi da Italia e Vaticano, accompagnati da alcune frasi sulla pace pronunciate dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e da Papa Francesco. Saranno loro a ricevere le prime due copie del quadro, che sarà poi consegnato ai 42 premi Nobel per la Pace che saranno invitati a Venezia per diffondere un messaggio universale di pace nell’ambito delle celebrazioni.

“Venezia è da sempre luogo di incontro e dialogo” le parole della presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, che ha ringraziato il presidente della Fondazione per l’omaggio al Consiglio comunale e alla Giunta: “E’ un momento importante perché oltre a celebrare l’attività della Fondazione, che ha il Comune di Venezia tra i suoi soci fondatori, serve a rimarcare il valore universale e irrinunciabile della pace, che è scolpito nella Costituzione e richiede l’impegno quotidiano da parte di tutti”.

