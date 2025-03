VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore al Turismo Simone Venturini è intervenuto questa mattina all’apertura della settima edizione di “Venice Hotel Market 2025”, evento organizzato dall’Associazione Veneziana Albergatori (Ava). All’evento, ospitato all’Hotel Monaco & Gran Canal di Venezia, hanno preso parte gli assessori al Commercio, Sebastiano Costalonga, e ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto. Tra i relatori presenti il presidente Ava Vittorio Bonacini e il direttore operativo di Vela Spa, Fabrizio D’Oria.

Il “Venice Hotel Market” si configura come un’importante occasione per facilitare i contatti tra espositori selezionati, accomunati dall’impegno per la qualità. Tra i temi affrontati le locazioni, i flussi turistici e il contributo d’accesso. L’intervento di Bonacini ha evidenziato l’emergente questione dell’overtourism, sottolineando l’importanza di sviluppare strategie efficaci per proteggere la città e garantire un turismo sostenibile.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento ad Ava per l’inestimabile lavoro svolto nel nostro contesto amministrativo – ha affermato Venturini – Per l’Amministrazione comunale è fondamentale poter contare su un interlocutore responsabile e pragmatico, dotato di una visione storica del percorso turistico della nostra città. Gli ultimi provvedimenti da noi adottati delineano una chiara proiezione del turismo, considerato come un’industria che può essere ottimizzata grazie all’impegno di ogni singolo attore. La politica ha il compito cruciale di coordinare questi elementi affinché possano funzionare al meglio nell’interesse della collettività. È essenziale sottolineare come l’economia turistica rappresenti un pilastro imprescindibile per la nostra città, coinvolgendo professionisti e strutture pubbliche e private. Numerose Amministrazioni di altre città ci stanno contattando per informazioni sulle nostre recenti iniziative, ora riconosciute come modelli di successo. È pertanto necessario puntare all’ottenimento di una legge speciale che consenta di trattenere maggiori risorse a favore della nostra comunità”.

Negli ultimi anni, Venezia ha registrato un incremento significativo delle presenze turistiche, grazie anche a eventi di richiamo come il Carnevale. “Promuovere nuovi eventi – ha affermato D’Oria – porta nuove tipologie di visitatori e distribuisce flussi in tutta la città. Iniziative come il Salone dell’alto artigianato e il Salone nautico all’Arsenale, insieme alle sfilate di moda, contribuiscono a diversificare l’offerta culturale e commerciale locale”.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).