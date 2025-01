VENEZIA (ITALPRESS) – Al via “Che idea! Immagina. Progetta. Cambia”, dedicato a giovani dai 14 ai 18 anni che abbiano un progetto da proporre nel territorio del Comune di Venezia per migliorare la propria città. È già in corso la promozione dell’iniziativa tra i ragazzi, nelle scuole, nelle biblioteche e nei luoghi di ritrovo dei giovani. I ragazzi e le ragazze interessati possono partecipare proponendo la loro idea attraverso la compilazione di un semplice form online reperibile accedendo al sito: www.progettocheidea.it entro il 31 gennaio 2025. Le proposte potranno contare su un budget che arriva fino a 3500 euro per gruppo e sul sostegno di operatori che seguiranno i giovani progettisti nel dare forma alle idee.

I temi su cui i ragazzi potranno esercitare la propria creatività sono i più vari: tecnologia, musica, tempo libero, ambiente, comunicazione e tutto ciò che può portare un cambiamento positivo alla città e a chi la vive. Che idea! metterà a disposizione affiancamento, formazione e un contributo economico per la realizzazione delle proposte dei giovani veneziani.

Il progetto è il frutto di un tavolo di co-progettazione che ha visto lavorare insieme i tre servizi comunali promotori: Programmazione e sviluppo sistemi di welfare, Infanzia e adolescenza, VEZ Rete Biblioteche, assieme alle tre cordate di enti del Terzo settore, capitanate da Coges, Itaca e Sumo, valorizzando la pluralità di competenze pubbliche e private del territorio.

Che Idea! punta a concretizzare gli obiettivi che il Comune di Venezia si era posto: valorizzare le competenze dei giovani e le loro capacità progettuali e favorire l’accessibilità alle offerte educative e culturali dedicate ai ragazzi e già presenti nel territorio comunale.

“Con questo progetto – evidenzia l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini – tutti i ragazzi che hanno un’idea per realizzare qualcosa di concreto nella propria città potranno trovare gli strumenti e il supporto per metterla in pratica. Si tratta di una modalità innovativa di coinvolgimento dei giovani alla partecipazione attiva. I ragazzi sono il futuro ed il futuro possono iniziare a costruirlo concretamente oggi”.

– Foto: Locandina Comune di Venezia

(ITALPRESS).