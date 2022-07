VENEZIA (ITALPRESS) – Novità di questa edizione Cinemoving è la rassegna Al Lido in spiaggia, uno sguardo sul cinema. Cinque venerdì per apprezzare alcune delle pellicole vincitrici alla Mostra del Cinema di Venezia: 29 luglio e poi 5, 12, 19 e 26 agosto con inizio degli spettacoli alle 21.15. Per l’edizione 2022, nell’estate cinematografica veneziana, Cinemoving monta lo schermo anche sulla spiaggia del Lido (inizio spiaggia libera, lungomare D’annunzio n.2) con una rassegna realizzata in collaborazione con la Municipalità Lido Pellestrina. In programma cinque titoli che raccontano un po’ di festival, dando conto di registi, attori, film premiati con il Leone e la Coppa Volpi. Ecco il programma da gustare seduti sulla sabbia: si parte venerdì 29 luglio con Good Night, and Good Luck (USA, 2005, 93’) di George Clooney. Coppa Volpi a David Strathairn per la migliore interpretazione maschile nel 2005 alla 62. Mostra del Cinema di Venezia. Venerdì 5 agosto è la volta di The Queen – La Regina (The Queen, GB, 2006, 100’), biografico, di Stephen Frears. Coppa Volpi a Helen Mirren per la migliore interpretazione femminile nel 2006 alla 63. Mostra del Cinema di Venezia. Venerdì 12 agosto la pellicola per tutta la famiglia con Il castello errante di Howl (Hauru no ugoku shiro, Giappone, 2004, 119’), animazione, di Hayao Miyazaki. Leone d’Oro alla carriera nel 2004 alla 61. Mostra del Cinema di Venezia. Venerdì 19 agosto invece è la volta di Gatto nero, gatto bianco (Crna macka, beli macor, Jugoslavia/Francia, 1998, 123’), commedia di Emir Kusturica. Leone d’Argento nel 1998 alla 55. Mostra del Cinema di Venezia. L’ultimo appuntamento che chiude la rassegna in spiaggia è venerdì 26 agosto con Monsoon Wedding – Matrimonio indiano (Monsoon Wedding, India/USA, 2000, 114’), commedia, di Mira Nair. Leone d’Oro nel 2001 alla 58. Mostra del Cinema di Venezia. Tutte le proiezioni saranno alle ore 21.15. Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’ingresso è dalla spiaggia libera – Lungomare Gabriele D’Annunzio, 2. La manifestazione è seguita per tutta la sua durata dalle pagine web ed i canali social del Settore Cultura del Comune di Venezia.

