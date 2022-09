VENEZIA (ITALPRESS) – L’aula magna Silvio Trentin dell’Università Ca’ Foscari di Venezia ha ospitato questa mattina la seconda giornata del meeting “Eutopia in Venice”, al quale hanno preso parte i rappresentanti dei dieci atenei che partecipano al progetto Eutopia, tra cui c’è anche quello veneziano che ha aderito nel 2021. A portare i saluti dell’Amministrazione comunale è intervenuta l’assessore all’Università. Presente anche la Rettrice di Ca’ Foscari Tiziana Lippiello.

A confrontarsi, in una due giorni di appuntamenti iniziata già ieri, rettori, prorettori e Project manager delle Università di Lubiana, Warwick e Goteborg, della Vrije Universiteit di Bruxelles, della CY Cergy Université di Parigi, della Universitat Pompeu Fabra di Barcellona, dell’Universitatea Babes-Bolyai di Cluj, della Technische Universität di Dresda e dell’ Universidade NOVA di Lisbona. Le varie delegazioni hanno anche avuto modo di visitare la città e alcune delle strutture dell’ateneo veneziano.

Il progetto Eutopia (European Universities Transforming Into an Open Inclusive Academy for 2050) è un’alleanza tra dieci atenei europei, che hanno una visione comune e uniscono le forze per costruire l’Università del futuro. Sono sette gli ambiti strategici sui quali punta ad agire nel breve periodo: gestione, didattica, ricerca, place-making, inclusione, internazionalizzazione, sostenibilità e comunicazione.

Sul medio periodo si vogliono invece porre le basi per un’Università federata secondo cinque obiettivi principali: promuovere un senso di cittadinanza europea nella comunità universitaria, costruire un’università moderna, rendere i percorsi universitari ancora più “europei”, favorire lo scambio tra università, territorio e ambiente e diventare un esempio, in termini di resilienza e capacità di affrontare le sfide del 21° secolo, per altri atenei in Europa e nel mondo.

