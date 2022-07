VICENZA (ITALPRESS) – “La macchina amministrativa del Veneto fa scuola in Italia per virtuosità. Come Regione oggi paghiamo a 13 giorni, e i nostri Comuni presentano performances da record, a cominciare dal fatto che nessun Comune Veneto ha dichiarato dissesto finanziario tra il 2026 e il 2020. Ringrazio tutti i Sindaci per il loro grande lavoro. In questo difficile momento nazionale abbiamo molto su cui collaborare, a cominciare dalla messa a terra dei fondi del Pnrr, e la Regione c’è sempre”. Lo ha detto il Presidente della Regione Luca Zaia, intervenendo alla Fiera di Vicenza agli Stati Generali dei Comuni del Veneto. Accolto dal Presidente di Anci Veneto, il Sindaco di Treviso Mario Conte, e dal Sindaco di Vicenza Francesco Rucco, Zaia è intervenuto di fronte a una folta platea di Sindaci, toccando vari temi, anche in relazione alla crisi politica nazionale. “Il Pnrr che interessa molti nostri Comuni – ha detto Zaia – deve tenere conto degli scenari generali che sono profondamente mutati da quando fu costruito e va rivisto, come prevede anche l’articolo 21 del Piano, che indica la possibilità di rinegoziazione del trattato in caso di cambio degli scenari. Gli scenari sono cambiati – ha aggiunto – e abbiamo in piedi una guerra, una pandemia e una importante crisi economica. Perciò bisogna pensare prima a garantire l’autonomia alimentare, l’autonomia energetica e il sostegno ai cittadini che si trovano ogni giorno più in difficoltà”. Sollecitato sul tema, in relazione alla crisi di Governo, Zaia ha detto che “L’Autonomia del Veneto per noi è un dossier chiuso che deve andare avanti, perchè non siamo al gioco dell’oca, dove ogni piè sospinto si torna indietro. Quindi, avanti tutta”.

– Foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

