VENEZIA (ITALPRESS) – “In Veneto non parliamo di autobus per le scuole ma di corriere che per chi abita in provincia mal si sposano con gli attuali orari scolastici. Studieremo la scuola in presenza a giorni alternati per i ragazzi più grandi”. Lo dichiara il presidente del Veneto Luca Zaia durante la presentazione del bollettino giornaliero sull’emergenza Covid. Il governatore ha poi rimproverato il Governo colpevole di aver “scaricato la responsabilità sulle regioni e i comuni riguardo un possibile lockdown, senza aver dato gli strumenti per affrontare questa scelta”. “Se si invoca la collaborazione bisogna accedere ai dati centrali sul Covid e alle forze territoriali in capo all’Esecutivo”, ha detto Zaia.

