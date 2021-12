VENEZIA (ITALPRESS) – “In terapia intensiva abbiamo il 75/80% di non vaccinati: se non ci fossero saremo in zona bianca. A questo si aggiunge che uno su due in area medica non è vaccinato con un’età media bassa e sono anche i casi più complicati – ha poi aggiunto -. Dei cinque morti di questa notte quattro non erano vaccinati”. Il Presidente ha poi sottolineato che la percentuale dei pazienti in area medica è del 18%, “l’unico parametro che ci fa agganciare all’area gialla”.

(ITALPRESS).