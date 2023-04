VENEZIA (ITALPRESS) – E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi per l’organizzazione e la realizzazione di eventi sportivi di particolare interesse regionale per il 2023. Le modalità di presentazione delle proposte e i criteri di valutazione sono stati definiti con delibera della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore regionale allo Sport. Un provvedimento che dà attuazione al Piano esecutivo annuale per lo sport 2023 con uno specifico stanziamento di 300 mila euro, previsto dalla legge regionale 8/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.

“Con questo bando – interviene l’Assessore regionale allo Sport Cristiano Corazzari – la Regione del Veneto interviene a sostegno di progetti finalizzati all’organizzazione e alla realizzazione di eventi sportivi, capaci di dare visibilità al territorio, creare valore sociale, favorire la condivisione di conoscenze ed esperienze permettendo anche la scoperta di nuovi talenti”.

Possono presentare proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di eventi sportivi esclusivamente i soggetti aventi sede legale od operativa in Veneto, e rientranti in una delle seguenti tipologie: CONI e sue articolazioni territoriali; CIP e sue articolazioni territoriali; federazioni sportive nazionali e loro articolazioni territoriali; discipline sportive associate e loro articolazioni territoriali; enti di promozione sportiva e loro articolazioni territoriali; università degli studi ed istituzioni scolastiche del Veneto; associazioni con personalità giuridica, nonchè associazioni prive di personalità giuridica, costituite da almeno un biennio e dai cui statuti o atti costitutivi si evinca la finalità sportiva; società sportive di capitali o cooperative costituite da almeno un biennio; comitati organizzatori di eventi sportivi regolarmente costituiti; altri soggetti dai cui statuti risultino espressamente le finalità sportive- motorie, non lucrative e comunque costituiti da almeno un biennio.

L’evento sportivo ammesso a finanziamento dovrà essere realizzato nell’anno in corso o entro il 29 febbraio 2024, ma in questo caso la partecipazione regionale riguarderà le sole spese sostenute nell’anno 2023. La scadenza del bando è il 2 maggio 2023.

