VENEZIA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha incontrato questa mattina a palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, Duong Hai Hung Ambasciatore del Vietnam in Italia. Nell’incontro sono stati trattati temi di comune interesse nell’ambito degli scambi tra la Regione del Veneto e il Vietnam, territori i cui rapporti sono andati rafforzandosi nel tempo. La Regione Veneto ha firmato negli ultimi anni protocolli di Intesa con due Provincie del Vietnam: Ba Ria Vung Tau (firmata nel 2018) e Thua Thien Hue (2021).

Il Vietnam è un Paese con un buon tasso di crescita e sviluppo in molti settori e rappresenta uno dei Paesi emergenti più dinamici e interessanti dell’area asiatica, verso il quale il Veneto guarda con favore per le interessanti opportunità di scambi in ambito economico-commerciale. Altri settori di possibili azioni di interscambio sono turismo e cultura. Il Presidente Zaia ha espresso l’auspicio che l’incontro odierno segni la continuità dei rapporti e rafforzi le opportunità per nuove collaborazioni tra il Veneto e il Vietnam.

