VENEZIA (ITALPRESS) – “Ad inizio mandato avevo personalmente assunto l’impegno di realizzare e riqualificare i parcheggi scambiatori lungo la linea ferroviaria Padova-Venezia, Oggi restituiamo a cittadini e pendolari della stazione di Vigonza-Pianiga un’area riorganizzata e maggiormente fruibile. Un intervento realizzato in tempi rapidi grazie ad un Protocollo d’Intesa fra Regione del Veneto, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Comune di Vigonza che renderà possibile anche l’ampliamento del parcheggio della fermata di Busa di Vigonza, con un investimento complessivo di 3.456.000 euro, e un finanziamento da parte della Regione di 1.056.000 euro”. Lo ha detto la Vicepresidente della Regione del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, che oggi ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del nuovo parcheggio scambiatore in corrispondenza della stazione ferroviaria di Vigonza-Pianiga, nel Comune di Vigonza.

“Tra le infrastrutture ferroviarie regionali – ha precisato la Vicepresidente -, la Padova-Venezia è quella che registra il maggior numero di viaggiatori, studenti e lavoratori. L’amministrazione di Vigonza si è fatta portatrice di una richiesta da parte dei pendolari di poter avere parcheggi adeguati, visto anche che le due stazioni presenti nel territorio comunale sono strategiche per raggiungere la città di Padova in modo sostenibile. Per quanto riguarda la stazione di Busa di Vigonza, la definizione dell’iter progettuale sta andando avanti e si conta di poter iniziare i lavori nel 2025 per concluderli nel giro di un anno”.

foto: ufficio stampa Regione Veneto

(ITALPRESS).