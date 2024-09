VENEZIA (ITALPRESS) – L’oggetto dell’incontro odierno del tavolo regionale è stata la definizione di un percorso condiviso per superare la crisi dello stabilimento Italgelato di Camisano Vicentino (VI), la cui chiusura era stata annunciata a fine agosto. Il tavolo, coordinato dall’Unità di crisi aziendali di Veneto Lavoro con l’assistenza della Direzione Lavoro regionale, ha affrontato la situazione in riferimento a tutti i lavoratori interessati dalla chiusura: quelli alle dipendenze di Italgelato e quelli assunti da GT Service e operanti presso lo stabilimento in questione in virtù di un appalto.

All’incontro hanno preso parte Italgelato e GT Service, assistiti dalle associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali Flai CGIL, Filcams CGIL, Nidil CGIL e i rappresentanti dei lavoratori.

“Si conclude un’impegnativa fase di negoziazione – afferma l’assessore al Lavoro Valeria Mantovan -. “Anche grazie alla mediazione dell’Unità di crisi aziendali regionale, è stato siglato oggi un accordo che, per lo stabilimento Italgelato di Camisano Vicentino, impegna il gruppo proprietario, che dimostra la propria responsabilità sociale, a farsi parte attiva, almeno fino alla fine dell’anno, nella ricerca di un subentrante che possa garantire il rilancio dell’azienda”.

“L’accordo prevede l’utilizzo di ammortizzatori sociali e di politiche attive per il lavoro che, come Regione, ci siamo già dichiarati disponibili ad erogare nei confronti degli eventuali esuberi. Siamo però ottimisti rispetto al buon esito dell’azione, anche perchè la proprietà ci ha confermato l’interesse di potenziali investitori industriali. Anche i lavoratori dell’azienda che operava in appalto sono stati interessati dalla concertazione e oggi è stato struttutato un ulteriore accordo che riconosce loro possibilità di reimpiego anche presso lo stesso stabilimento, in caso di successo del processo di cessione” aggiunge l’assessore.

“Continuiamo a puntare alla continuità industriale per non disperdere importanti competenze del nostro territorio e non abbiamo lasciato indietro nessuno – conclude l’Assessore Mantovan – Mi ritengo soddisfatta del risultato odierno, ma il percorso per salvare e rilanciare l’impianto è appena iniziato, sono certa che il gruppo proprietario e le parti sindacali, che sinora si sono confrontati con grande responsabilità, da oggi concentreranno le proprie energie verso il raggiungimento di questo obiettivo”.

