“Due giorni. Due città. Una regione”. Con questo post, pubblicato sul profilo facebook “6000 sardine”, il movimento nato in Emilia-Romagna annuncia due eventi in programma in Veneto domenica e lunedì, in vista delle prossime elezioni regionali.

“Le sardine del Veneto si armano di gentilezza e portano in piazza un’altra idea di politica, partecipata ed inclusiva, con parole di speranza e non di odio. Il vento sta cambiando, il Veneto sta cambiando”, scrivono oggi.

“E’ venuto il momento di dimostrare che in Veneto la partita è ancora tutta da giocare: 20 minuti per salvare 5 anni del tuo futuro: vi aspettiamo in mare aperto. A Vicenza, domenica 9 febbraio, alle 17; a Padova, lunedì 10 febbraio, alle 18.30.

(ITALPRESS).