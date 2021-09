VENEZIA (ITALPRESS) – “E’ davvero un’emozione da provare quella di visitare questa mostra che permette di entrare in una sala giochi fatta interamente con il vetro di Murano. Mi sono divertito come un bambino a provare i giochi, ad esempio pilotando una macchinina su una pista fatta tutta di vetro. Ho potuto ammirare opere straordinarie, giocattoli in vetro frutto dell’estro artistico unico dei nostri maestri vetrai”. Così l’Assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato commenta la visita di questa mattina alla mostra Murano Glass Toys, iniziativa ideata per promuovere il marchio regionale Vetro Artistico® Murano aperta al pubblico nella sede del Museo del Vetro di Murano fino al 3 ottobre. “Ho potuto apprezzare questo modo innovativo di far conoscere questa eccellenza di Venezia – prosegue – I maestri vetrai di Murano continuano ad esprimere una qualità straordinaria e la Regione del Veneto è al loro fianco per continuare a portare nel mondo la nostra Venezia”. Occasione di promozione del marchio Vetro Artistico Murano, la mostra ricostruisce la storia di un distretto produttivo che conta 150 imprese, di prima e seconda lavorazione, concentrate in appena 1,17 chilometri quadrati.

“L’impegno a sostenere la specificità del distretto passa dalla consapevolezza che il valore e la storia di una città unica quale è Venezia e, di conseguenza, della Regione a cui appartiene, passino necessariamente anche attraverso le sue attività produttive – precisa inoltre Marcato – Oggi l’impegno della Regione, accanto a quello del Consorzio Promovetro e delle associazioni di categoria, indicano la strada del rilancio di questa eccellenza produttiva che così ben rappresenta il nostro territorio ben fuori i confini veneziani e veneti”. Murano Glass Toys è un progetto promosso da Consorzio Promovetro Murano con il contributo di Regione del Veneto e Camera di Commercio Venezia Rovigo, e il supporto di Fondazione Musei Civici di Venezia e Comune di Venezia. L’iniziativa ha l’obiettivo di aiutare a promuovere il marchio regionale Vetro Artistico® Murano ed è patrocinata da Confartigianato Venezia e Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo.

(ITALPRESS).