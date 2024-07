PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Le ragazze le ho viste benissimo, nei primi giorni ci siamo allenati bene. C’è sempre qualche problemino fisico, ma è normale perchè nessuno rischia in questo periodo. Le priorità che ho stabilito io sono combattere l’ansia e leggere poco i giornali (ride), perchè a volte in buona fede i media, i parenti e gli amici creano ansia con le loro aspettative. Dobbiamo pensare a concentrarci partita dopo partita: da qui all’ultima sono sei gare, non un campionato”. Lo ha dichiarato il ct dell’Italvolley femminile Julio Velasco nel media day della nazionale, che l’ha visto incontrare i giornalisti presenti al campo d’allenamento azzurro. “Essere dati per favoriti, personalmente, mi dà fastidio – prosegue il ct -. L’ho già vissuta questa situazione. A un vostro collega ironicamente l’ho detto: conveniva perdere tutte le partite prima delle Olimpiadi. Invece, siccome abbiamo vinto alla Volleyball Nations League (VNL), dobbiamo già vincere magicamente l’oro. Non mi sembra il modo di aiutare una squadra”. “Faccio l’esempio di Djokovic, che a Tokyo doveva vincere facilmente e non ha preso neanche il bronzo, e parliamo di Djokovic. Eppure si insiste con Tamberi, con la nazionale di volley e si continua su questa linea malgrado il feedback sia stato nel 90% dei casi negativo. Non fate un favore nè a noi, nè agli altri atleti. Non si capisce che l’obbligo di vincere è il nemico numero uno degli sportivi, quando si compete”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]