AOSTA (ITALPRESS) – Si è svolta a Saint-Vincent l’Assemblea della società Casinò spa, cui ha preso parte – in rappresentanza del socio Regione autonoma Valle d’Aosta – l’Assessore regionale all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, Luciano Caveri. Nel votare il Bilancio 2020, gravato dalle conseguenze delle chiusure dovute alla pandemia, l’Assessore ha espresso il suo voto favorevole, ringraziando l’amministratore unico Filippo Rolando e il suo staff “per l’intenso lavoro svolto in questi anni in particolare per l’ottenimento del concordato ormai in corso, così come la Regione esprime il suo apprezzamento al Commissario giudiziale Ivano Pagliero per la sua preziosa attività”. Caveri ha inoltre espresso la sua stima a tutto il personale della Casa da gioco e del Grand Hotel Billia, rimasti chiusi per otto lunghi mesi. L’assessore Caveri ha indicato come nuovo Amministratore unico Rodolfo Buat, già capo del personale presso il Casinò per molti anni, che è così stato nominato dall’Assemblea dei soci.

“Si apre per la nostra casa da gioco una fase delicatissima sia dal punto di vista strategico che operativo – ha spiegato Caveri – e la figura del dottor Buat, grazie al suo solido curriculum professionale, è in grado di assicurare competenza, profonda conoscenza dell’azienda e un impegno a tempo pieno: requisiti necessari per una governance che possa affrontare le sfide poste dalla difficile congiuntura. Il suo mandato infatti è quello – ha aggiunto Caveri – di operare nel rispetto dei contenuti del decreto di omologa del Tribunale di Aosta, in particolare nel pieno soddisfacimento dei creditori della Società e nel contempo per un rilancio dell’attività di gioco”. La Giunta regionale ha nominato Marco Girardi Presidente del Collegio sindacale e Antonella Lucchese Sindaco effettivo, cui si è aggiunto oggi Stefano Distilli, nominato dall’Assemblea.

(ITALPRESS).