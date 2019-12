VDA, OK AGEVOLAZIONI TARIFFE AUTOSTRADALI

Sono confermate anche per il 2020 le iniziative di agevolazioni sulle tariffe autostradali per i residenti, attuate in collaborazione con le società concessionarie SAV S.p.A. e RAV S.p.A. e autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I valdostani che utilizzano il servizio Telepass, quindi, potranno quindi usufruire anche per il prossimo anno della riduzione del 50 per cento del pedaggio sulla tratta autostradale da loro scelta. Il beneficio sarà erogato attraverso la gratuità di 2 spostamenti ogni 4 effettuati, fino ad un tetto massimo di 48 spostamenti mensili.

Proseguirà inoltre la liberalizzazione, ovvero la gratuità, del pedaggio nel tratto autostradale tra gli svincoli di Aosta Est e Saint-Pierre per i veicoli che utilizzano il sistema Telepass.