AOSTA (ITALPRESS) – Approvata nel corso della seduta straordinaria di oggi, venerdì 27 agosto 2021, dalla Giunta regionale la rimodulazione delle risorse finanziarie e la progettazione esecutiva del completamento del terminal passeggeri dell’aeroporto “Corrado Gex”. “Con l’approvazione odierna – riferisce l’Assessore Carlo Marzi – possiamo dar corso alle successive attività di completamento dell’opera, i cui lavori sono interrotti dal gennaio 2013, prevedendo l’ultimazione della nuova aerostazione, il miglioramento dell’accessibilità al sistema aeroportuale, la realizzazione dei parcheggi e della viabilità interna, le dotazioni informatiche, tecnologiche e le forniture degli arredi. Possiamo ora pensare concretamente – conclude l’Assessore Marzi – a una struttura funzionale che riservi spazi adeguati per le attività istituzionali e gli operatori di aviazione generale, favorendo l’incremento delle attività di protezione civile ed elisoccorso, ma anche i voli business, i voli turistici a vela e a motore e la pratica con droni, rispettando le esigenze configurate dal Documento di Economia di Finanza Regionale 2021/2023, approvato dal Consiglio regionale ad aprile”. L’atto consente di dare applicazione pratica a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 551 dello scorso mese di maggio, con la quale si disponeva, tra gli altri aspetti, di dare corso alle attività di completamento dell’aerostazione e rinviare, ad avvenuta formalizzazione degli adempimenti propedeutici necessari, la conseguente approvazione del progetto esecutivo del completamento della nuova aerostazione, del parcheggio auto e autobus e della viabilità dell’aeroporto regionale. L’importo complessivo dell’intervento è stimato in circa 10 milioni di euro e la durata dei lavori è prevista in circa 450 giorni.

(ITALPRESS).