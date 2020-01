ROMA (ITALPRESS) – Nella Giornata della Memoria, Novella Corsi, madre di Vasco Rossi, ha ricevuto alla Prefettura di Modena l’onorificenza dedicata al marito, Carlo Giovanni, internato nel lager nazista di Dortmund perché rifiutò di combattere con i tedeschi. Qualche ora dopo la consegna dell’onorificenza, il rocker ha pubblicato un video su Instagram. Vasco ringrazia e si dice “orgoglioso e fiero per il riconoscimento. Oggi, nel Giorno della Memoria, è molto importante ricordare le vite sacrificate per la democrazia e la libertà. Soprattutto in questi periodi nei quali le sirene autoritarie, demagogiche tornano a farsi sentire così forti e tornano a incantare le masse con i loro slogan facili”.

