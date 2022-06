Varese, casa in fiamme, due feriti nel tentativo di spegnere fuoco

Una villetta distrutta e due feriti a causa di un incendio sviluppatosi a Cunardo, in provincia di Varese. Per cause in via di accertamento, una villa bifamiliare è andata in fiamme. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco allo scopo di domare l'incendio. Durante le operazioni di spegnimento due persone, tra cui una vigile del fuoco, sono rimaste ferite anche se in modo non grave. trl/gsl