A poco piu’ di due settimane dall’incidente di Calabasas nel quale hanno perso la vita Kobe e Gianna Bryant insieme ad altre sette persone, la moglie e mamma Vanessa ammette di avere difficolta’ a superare questa tragedia. “Sono stata riluttante ad esprimere i miei sentimenti attraverso le parole. Il mio cervello rifiuta di accettare che sia Kobe che Gigi se ne siano andati. Non posso elaborare entrambe le cose in contemporanea” le parole di Vanessa

sul proprio profilo instagram. “E’ come se stessi cercando di elaborare per Kobe, ma allo stesso tempo il mio corpo si rifiuta di accettare che la mia Gigi non tornera’ piu’ da me. Perche’ dovrei essere in grado di svegliarmi un altro giorno in cui la mia bambina non e’ in grado di avere questa opportunita’? Mi sento impazzire, aveva cosi’ tanta voglia di vivere” prosegue Vanessa Bryant. “Poi mi rendo conto che devo essere forte ed essere qui per le altre mie tre figlie. Impazzisco a pensare che non sono con Kobe e Gigi ma per fortuna sono qui con Natalia, Bianka e Capri. Lo capisco, credo sia normale, fa parte del processo di lutto.

Volevo solo condividere nel caso ci fosse qualcuno che ha subito una perdita come questa. Dio, vorrei che fossero qui e che questo incubo fosse finito. Pregando per tutte le vittime di questa orribile tragedia. Per favore, continuate a pregare per tutti” conclude Vanessa.

