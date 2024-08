ROMA (ITALPRESS) – Deturpato il murale “Italianità” realizzato

dalla street artist Laika davanti alla sede di viale Tiziano a

Roma, del Coni. L’opera, che celebra la pallavolista Paola Egonu,

campionessa olimpica a Parigi con l’Italvolley, lancia un chiaro

messaggio contro l’odio e il razzismo. Il volto, le gambe e le

braccia dell’atleta azzurra sono state colorate di rosa. “Il

razzismo è un cancro brutto da cui l’Italia deve guarire”, ha

commentato la stessa Laika sulla sua pagina Instagram, postando

una foto del murales vandalizzato. Dura la reazione del vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. “Voglio esprimere solidarietà a Paola Egonu e lo sdegno più totale per questo grave gesto di becero razzismo. Il mio impegno contro ogni forma di discriminazione è massimo, soprattutto per sensibilizzare i più giovani su episodi come questo. Forza Paola sei il nostro orgoglio”, ha scritto su X. Sdegno e solidarietà alla campionessa dell’Italvolley anche da Simone Giannelli, capitano della Nazionale maschile: “Le persone che hanno fatto questo non meritano di essere chiamate tali… Senza cuore, senza dignità e senza umanità! Paola Egonu non ti curar di loro, chi di dovere ci

penserà (spero proprio). Tu sei tanta roba… Campionessa Olimpica”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

