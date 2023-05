ROMA (ITALPRESS) – Un macro progetto per le scuole italiane contribuendo in modo determinante al rilancio dell’educazione motoria a scuola. E’ stato presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, “Valori in rete” che comprende 7 diversi progetti per le scuole italiane di ogni ordine e grado capaci di coinvolgere oltre 2.100 istituti scolastici. “Questo è un progetto di grande successo coinvolgendo tantissimi istituti e altrettanti ragazzi. Credo che il calcio insegni un valore importante come la capacità di lavorare insieme, essere solidali creando quella forte unione che deve cementare i giovani per realizzare grandi imprese. Senza collaborare non si va da nessuna parte, lo insegna il calcio”, ha sottolineato Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito. Sette progetti: “Uno, Due, Calcia” (scuola dell’infanzia), “GiocoCalciando” (scuola primaria), “Un calcio al bullismo” (scuola primaria e secondaria di I e II” grado), “Ragazze in gioco” e “Tutti In Goal” (scuola secondaria di I grado), “Un Goal per la Salute” (scuola secondaria di II grado, Classi III e IV) e “L’Arbitro scolastico” (14 anni compiuti), che rappresentano uno dei modi per far entrare il calcio nell’ambiente scolastico.

“Ringrazio le istituzioni per aver promosso questa iniziativa. Sono stati ribaditi i valori di questi progetti che vengono portati avanti dalle scuole in tutto il territorio nazionale. Il nostro macro progetto, “Valori in rete” nato nel 2016, che racchiude 7 progetti distinti che sono stati attuati da circa 2.100 istituti scolastici, maggiormente al Sud, e che ha visto la partecipazione di 800 mila studenti impegnati in attività didattiche formative e di pratica sportiva”, sottolinea Vito Tisci, Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Figc. Una posizione condivisa anche dal Presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha posto l’accento sul fatto che “cultura e sport sono un binomio incredibile. La cultura, assieme alla formazione e all’educazione sono i tre pilastri fondamentali su cui si posa il rapporto stretto tra scuola e calcio”, ricordando inoltre come questi siano progetti “importantissimi, perchè coinvolgono i ragazzi”. Uno dei progetti, poi, permetterà di realizzare un campo di calcio in una scuola dell’Emilia-Romagna, dopo la ferita provocata dal maltempo degli ultimi giorni. Grazie a “Tutti in gol”, che ogni anno permette ad istituti particolarmente meritevoli in zone disagiate di creare un terreno di gioco, concederà a una scuole dell’Emilia-Romagna, particolarmente colpita dal maltempo, di avere il proprio impianto.

