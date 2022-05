In occasione della Grande Ouverture del castello di Aymavilles, svoltasi sabato 14 e domenica 15 maggio, sono stati circa duemila i visitatori che hanno voluto festeggiare l’apertura definitiva di questa elegante dimora-museo. Un intenso fine settimana che, oltre all’accesso gratuito, ha animato il parco con spettacoli e iniziative dedicate in particolare alle famiglie: circa duecento bambini hanno partecipato alle attività proposte sui due giorni. Riscontri positivi sono stati registrati da un folto e variegato pubblico, incantato tanto dalla bellezza del castello e dell’allestimento e dalla cura dei dettagli, quanto dall’impegno profuso dell’accoglienza e dell’intrattenimento studiati per esaltare il fascino di questo iconico e atteso maniero. Il castello di Aymavilles, entrato ufficialmente nel sistema dell’offerta culturale regionale, sarà regolarmente visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 19. (ITALPRESS).

Photo credits ufficio stampa Regione Valle d’Aosta